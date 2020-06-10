ЕС снова обвинил Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

Евросоюз снова обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений о коронавирусе. В официальном заявлении Еврокомиссии говорится о наличии доказательств для таких утверждений.

— Иностранные действующие лица и некоторые страны, в частности Россия и Китай, осуществляли операции по распространению влияния и кампании по дезинформации, нацеленные на ЕС, соседние страны и другие регионы мира, — говорится в документе.

В заявлении утверждается, что Брюссель в борьбе с дезинформацией опровергнул мифы о коронавирусе в Интернете, которые были просмотрены более семи миллионов раз. В документе также говорится, что с начала пандемии европейским службам удалось выявить и опубликовать на специальном сайте 550 фейков якобы от пророссийских источников.