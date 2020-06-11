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Исследование популяционного иммунитета к коронавирусу проведут в трёх регионах России

Среди участников будут дети, а также представители шести возрастных групп.

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Фото © ЕРА / ТАСС

В июне текущего года Роспотребнадзор планирует провести исследование популяционного иммунитета к коронавирусу в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с протоколом в исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп (18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 лет и старше), — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные в ходе исследования данные необходимы для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации не только в отдельном регионе, но и во всей России, а также для определения особенностей распространения коронавируса и планирования его профилактики.

Ранее Лайф сообщал, что в России идут клинические исследования вакцин от коронавируса.

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