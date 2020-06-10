Закон для всех один. Бельгийского принца оштрафовали за нарушение карантина в Испании

Власти испанского автономного сообщества Андалусия оштрафовали принца Бельгии Иоахима на сумму 10,4 тысячи евро за нарушение правил карантина. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что 28-летний бельгийский принц прибыл в Мадрид в конце мая. Оттуда он сразу отправился на учебную стажировку в Кордову. Иоахим нарушил предписанный для всех, кто прибывает из других стран, двухнедельный карантин, и посетил сразу несколько вечеринок.

Спустя некоторое время принц почувствовал недомогание и сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Американское агентство также отмечает, что на одной из вечеринок, которую посетил бельгийский принц, находилось более 20 человек, хотя в Кордове разрешены собрания до 15 участников.

В настоящее время Иоахим находится на карантине в Испании, как и остальные участники вечеринок.