Ученые рассказали, как можно предсказать засушливое лето

Специалисты выяснили, что летняя засуха наступает чаще всего после умеренной влажной зимы и тёплой весны. Такой вывод они смогли сделать благодаря использованию различных климатических моделей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Сообщается что летом 2018 года в странах Центральной и Северной Европы была сильная засуха, которая была вызвана высокой температурой воздуха, а весна этого года была богата на большое количество тёплых и солнечных дней. Такая же ситуация была в 2003 и 2010 годах. Стоит отметить, что десять дет назад засуха коснулась не только европейских государств, но и западные регионы России, а средняя летняя температура побила 500-летний рекорд наблюдений.

Специалисты отмечают, что засушливое лето не всегда напрямую связано только с высокими температурными показателями и небольшим количеством осадков. Исследователи проанализировали климатические данные за период с 1979 по 2018 годы, авторы исследования и выявили одну закономерность — летняя засуха связана с повышенной солнечной радиацией в весенне-летний период, а также резким переходом от влажной зимы к сухому лету через короткую и теплую весну.

Ученые также обобщили результаты по 11 глобальным компьютерным моделям растительности, которые были построены различными иностранными специалистами, и определили ряд биологических признаков, по которым можно ещё весной спрогнозировать летнюю жару и засуху.

Они выделили следующие факторы: быстрый рост растений, если зима была умеренно влажной, а весна достаточно тёплой. Кроме того, активное поглощение углекислого газа растениями. Жара, недостаток влаги и нехватка необходимого для роста углерода — всё это приводит к масштабному неурожаю. При возникновении пожаров, которые часто случаются при засухе, добавляется ещё прямое термическое воздействие.