Ученые рассказали, как можно предсказать засушливое лето

Специалисты выяснили, что летняя засуха наступает чаще всего после умеренной влажной зимы и тёплой весны. Такой вывод они смогли сделать благодаря использованию различных климатических моделей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Сообщается что летом 2018 года в странах Центральной и Северной Европы была сильная засуха, которая была вызвана высокой температурой воздуха, а весна этого года была богата на большое количество тёплых и солнечных дней. Такая же ситуация была в 2003 и 2010 годах. Стоит отметить, что десять дет назад засуха коснулась не только европейских государств, но и западные регионы России, а средняя летняя температура побила 500-летний рекорд наблюдений.
Специалисты отмечают, что засушливое лето не всегда напрямую связано только с высокими температурными показателями и небольшим количеством осадков. Исследователи проанализировали климатические данные за период с 1979 по 2018 годы, авторы исследования и выявили одну закономерность — летняя засуха связана с повышенной солнечной радиацией в весенне-летний период, а также резким переходом от влажной зимы к сухому лету через короткую и теплую весну.
Ученые также обобщили результаты по 11 глобальным компьютерным моделям растительности, которые были построены различными иностранными специалистами, и определили ряд биологических признаков, по которым можно ещё весной спрогнозировать летнюю жару и засуху.
Они выделили следующие факторы: быстрый рост растений, если зима была умеренно влажной, а весна достаточно тёплой. Кроме того, активное поглощение углекислого газа растениями. Жара, недостаток влаги и нехватка необходимого для роста углерода — всё это приводит к масштабному неурожаю. При возникновении пожаров, которые часто случаются при засухе, добавляется ещё прямое термическое воздействие.
Авторы данного исследования уверены, что необходимо лучше понимать механизмы возникновения экстремальных климатических явлений, потому что это поможет предотвратить их катастрофические последствия.