Автомобиль сбил трёх человек на остановке в Петербурге – видео

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В Санкт-Петербурге легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, на которой в этот момент находились люди. Травмы получили три человека.

Как видно на представленных кадрах, в результате аварии остекление остановочного павильона было разбито, а сама конструкция сильно повреждена. По словам очевидцев, осколки разлетелись на несколько метров вокруг.

По данным портала 78.ru, 19-летний водитель "тойоты" не справился с управлением и вылетел с дороги. Травмы получили трое мужчин в возрасте 23, 24 и 25 лет, детей нет. На месте работают экстренные службы, пострадавших осматривают медики.