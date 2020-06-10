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В рамках расследования ДТП с участием Ефремова возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков

Заслуженный артист России находится под домашним арестом.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ возбудили в рамках расследования ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Дело в отношении актёра, попавшего в аварию в центре российской столицы, будут расследовать специалисты Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве.

В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами, — уточнили в пресс-службе.

ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, в его крови были найдены наркотические вещества. В суде артист заявил, что произошедшее — чудовищно и ужасно.

Под домашним арестом Ефремов будет находиться до 9 августа. За строгостью выполнения требований проследит прокуратура, на артиста надели электронный браслет.

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