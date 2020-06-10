Судмедэксперты раскрыли происхождение багрового следа на шее Ефремова

След на шее актёра Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, идёт слева направо и вниз, что указывает на то, что это ссадина от ремня безопасности, который врезался в кожу при столкновении. Об этом Лайфу сообщил завкафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАН Юрий Пиголкин.

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— Видели, как человек пристёгивает этот ремень, и вот он так и идёт, косопродольный такой след. Это очень резкое было торможение, конечно, видимо, сработали ремни безопасности, которые жёстко его зафиксировали на этом месте, — сказал он.

С таким мнением солидарен и доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, кандидат медицинских наук Эдуард Туманов.

— Это динамическое воздействие ремня при ДТП. Руль в левую боковую поверхность шеи не бьёт даже в самых сказочных вариантах, — сказал Туманов.

Он также отметил, что, судя по анализу крови артиста, "удивительно, как он ещё проехал какое-то время" до ДТП и не устроил аварию на первых минутах движения.

Ранее некоторые СМИ решили, что след на шее Ефремова появился после неудавшейся попытки суицида, однако ссадина была сразу после аварии.

Напомним, 8 июня поздно вечером произошло страшное ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова. Видео с городских камер наблюдения показало, что джип актёра пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Накануне артист был официально задержан, а после по решению суда он помещён под домашний арест. Расследование уголовного дела поставлено на контроль Комитета Госдумы по безопасности.