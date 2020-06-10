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Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе

Близкие Сергея Захарова до сих пор не могут поверить в произошедшую трагедию.

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Сергей Захаров. Фото © Instagram / delikateska.ru

Похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, пройдут завтра в его родном селе Кузьминское, в Рязанской области. Об этом РИА "Новости" сообщил благочинный — протоиерей Геннадий Черкасов.

Завтра в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией Матери в селе Константиново. Это произойдёт примерно в 910 утра, — сказал Черкасов.

Отпевать Сергея Захарова будет лично отец Геннадий.

Напомним, 8 июня поздно вечером в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. Жена погибшего заявила, что не пойдёт на мировое соглашение. А брат Захарова рассказал, что до сих пор не может поверить в произошедшую трагедию. Вчера суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.

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