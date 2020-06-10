Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят завтра в родном селе

— Завтра в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией Матери в селе Константиново. Это произойдёт примерно в 9 – 10 утра , — сказал Черкасов.

Напомним, 8 июня поздно вечером в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. Жена погибшего заявила, что не пойдёт на мировое соглашение. А брат Захарова рассказал, что до сих пор не может поверить в произошедшую трагедию. Вчера суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.