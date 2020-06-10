Республиканцы предложили самые "жёсткие" антироссийские санкции в истории

Конгрессмены из числа сторонников Республиканской партии США опубликовали доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", в числе которых они видят ослабление своего влияния на мировой арене. Авторы предлагают ввести против отдельных стран "самые жёсткие санкции, когда-либо предложенные конгрессом", чтобы вернуть свои позиции.

Документ, работа над которым началась около полутора лет назад, "предлагает более 130 решений для борьбы с самыми агрессивными противниками" США на мировой арене, среди которых Россия, Иран и Китай. Однако он носит рекомендательный характер.

— Предложения также включают отвечающие здравому смыслу, ориентированные на результат реформы для противодействия авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь иностранным государствам работала на продвижение американских интересов и ценностей и модернизацию дипломатии США и Госдепартамента, — приводит текст документа ТАСС.

Для этого предлагается ввести ограничения в отношении нефтегазовых проектов России, суверенного долга, "подконтрольных Москве лиц" в других государствах, а также внести РФ в список "стран — спонсоров терроризма". Последнее основывается на обвинениях в поддержке движений "Хезболла", "Талибан"*, а также Корпуса стражей исламской революции в Иране.

Последний, к слову, тоже находится в числе тех, к кому должны применяться новые санкции. Предлагается ввести дополнительные ограничения, чтобы заблокировать дополнительные секторы иранской экономики, а также наложить санкции уже на "подконтрольных Ирану лиц" в ближневосточном регионе, среди которых представители формирований в Ираке, Йемене, Ливане, а также Сирии.

В отношении Китая конгрессмены предлагают ввести санкции против отдела Единого фронта ЦК Коммунистической партии Китая, в том числе и его руководства, среди которого есть члены Политбюро. Данное решение объясняется ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.