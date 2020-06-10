Украина требует от Ирана передачи чёрных ящиков сбитого "боинга"

Украинская сторона призывает власти Ирана выполнить свои обещания и передать Киеву чёрные ящики сбитого недалеко от аэропорта Тегерана Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.

Отмечается, что с таким заявлением он выступил во время видеоконференции Международной организации гражданской авиации (ICAO).

— Затягивание Ираном передачи чёрных ящиков — это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации (ICAO). Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а IKAO — применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным, — заявил дипломат.