Украина требует от Ирана передачи чёрных ящиков сбитого "боинга"

Украинская сторона призывает власти Ирана выполнить свои обещания и передать Киеву чёрные ящики сбитого недалеко от аэропорта Тегерана Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.
Отмечается, что с таким заявлением он выступил во время видеоконференции Международной организации гражданской авиации (ICAO).
— Затягивание Ираном передачи чёрных ящиков — это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации (ICAO). Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а IKAO — применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным, — заявил дипломат.
Напомним, украинский "боинг", выполнявший рейс Тегеран — Киев, утром 8 января вскоре после взлёта потерпел крушение. На борту находилось 176 человек из Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции. Все они погибли. Генштаб Вооружённых сил Ирана 11 января официально признал, что лайнер был сбит расчётом противовоздушной обороны из-за "человеческой ошибки". Позже был обнародован список погибших, также в Сети появились видео крушения и фото с места катастрофы.