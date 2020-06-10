Джоан Роулинг рассказала о сексуальном насилии, которое пережила в юности

Британская писательница Джоан Роулинг, всемирно известная своей серией книг о волшебнике Гарри Поттере, поделилась историей о пережитом насилии со стороны мужчины, когда ей было двадцать лет. Об этом она написала в своём блоге.

По её словам, человек, который сделал это, просто воспользовался возможностью в том месте, где она была "уязвима". Однако его имени и других подробностей она раскрывать не стала. Писательница отмечает, что причина, по которой она снова оказалась один на один со своим прошлым, кроется в многочисленных нападках в Сети за её публикации в соцсетях. Из-за них женщину снова обвинили в трансофобии.