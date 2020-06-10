Украденную работу Бэнкси нашли в Италии спустя полтора года

В Италии нашли украденную в январе 2019 года работу знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвящённую жертвам теракта в Париже 13 ноября 2015 года. Об этом сообщает La Repubblica.
Дверь, на которой был изображён рисунок Бэнкси, обнаружили во время обысков в сельском доме в местности Абруццо. Отмечается, что завтра прокурор, занимающийся делом, проведёт пресс-конференцию, на которой расскажет подробную информацию о произошедшем.
Напомним, в конце января 2019 года неизвестные похитили работу Бэнкси, нарисованную на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан". Злоумышленники выпилили рисунок, на котором изображён силуэт скорбящей опустившей глаза девушки, голова которой покрыта капюшоном либо накидкой.