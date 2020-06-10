Украденную работу Бэнкси нашли в Италии спустя полтора года

В Италии нашли украденную в январе 2019 года работу знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвящённую жертвам теракта в Париже 13 ноября 2015 года. Об этом сообщает La Repubblica.

Дверь, на которой был изображён рисунок Бэнкси, обнаружили во время обысков в сельском доме в местности Абруццо. Отмечается, что завтра прокурор, занимающийся делом, проведёт пресс-конференцию, на которой расскажет подробную информацию о произошедшем.