Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у родителей мальчика, которого сбила

Мальчик оказался виноват сам, так как выехал на велосипеде на главную дорогу. В суд женщина обратилась спустя год после ДТП. Она подала иск с жалобой на повреждения, которые получило авто, — несколько царапин на кузове и сломанное зеркало. Суд согласился с её требованиями о компенсации.