Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у родителей мальчика, которого сбила

Бывшая сотрудница Министерства образования Мурманской области Лилия Хоруженко отсудила 120 тысяч рублей у родителей соседского ребёнка, которого сбила на автомобиле летом 2018 года.
Мальчик оказался виноват сам, так как выехал на велосипеде на главную дорогу. В суд женщина обратилась спустя год после ДТП. Она подала иск с жалобой на повреждения, которые получило авто, — несколько царапин на кузове и сломанное зеркало. Суд согласился с её требованиями о компенсации.
— С этим мы, конечно, не согласны и будем обжаловать решение суда во всех инстанциях, — цитирует КП отца несовершеннолетнего Евгения Ширшова.
Мальчик при столкновении получил сотрясение мозга и сломал челюсть.