В московском "Ашане" мужчина открыл стрельбу, один человек ранен

В результате стрельбы в торговом центре "Капитолий" в Москве пострадал один из охранников. Нападавшему при этом удалось сбежать.

По информации Лайфа, инцидент произошёл в магазине на Правобережной улице. Охрана заподозрила в краже семейную пару, которая отказалась оплатить товар. Тогда сотрудник магазина нажал тревожную кнопку. В ответ на это преступник схватил охранника, после чего сумел выстрелить в него из-под куртки.