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В московском "Ашане" мужчина открыл стрельбу, один человек ранен

Злоумышленнику удалось сбежать с места происшествия.

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Фото © ТАСС / Зотов Алексей

В результате стрельбы в торговом центре "Капитолий" в Москве пострадал один из охранников. Нападавшему при этом удалось сбежать.

По информации Лайфа, инцидент произошёл в магазине на Правобережной улице. Охрана заподозрила в краже семейную пару, которая отказалась оплатить товар. Тогда сотрудник магазина нажал тревожную кнопку. В ответ на это преступник схватил охранника, после чего сумел выстрелить в него из-под куртки.

Каким именно оружием он пользовался, не уточняется. Сейчас пострадавшего везут в больницу. У него ранение руки.

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