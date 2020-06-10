Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Эстонские военные заявили о том, что российский самолёт TU 204-300 якобы нарушил воздушные границы прибалтийской страны. Об этом сообщает Главный штаб сил обороны страны.

Отмечается, что инцидент произошёл недалеко от острова Вайндло. Военные сообщили, что самолёт якобы незаконно находился в эстонском воздушном пространстве около одной минуты.

Также утверждается, что транспондер российского лайнера был включён, но план полёта отсутствовал. Пилоты самолёта якобы не поддерживали связь с диспетчерской службой Эстонии. В момент нарушения воздушной границы лайнер также не поддерживал радиоконтакт с эстонскими диспетчерами, заявили в штабе.