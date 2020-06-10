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Климкин в ответ на слова Зеленского усомнился, что россиянам будет "стыдно за Крым"

Бывший министр иностранных дел Украины считает, что полуостров "можно только отобрать".

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Фото © Pixabay

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что россиянам будет стыдно за присоединение Крыма.

Владимир Зеленский говорит, что россиянам будет стыдно за оккупацию Крыма. Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст, — написал Климкин в Twitter.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что россиянам спустя время будет стыдно за присоединение Крыма к России. Владимир Зеленский также добавил, что без возвращения полуострова граждане двух стран не смогут "нормально и по-дружески" общаться.

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