Климкин в ответ на слова Зеленского усомнился, что россиянам будет "стыдно за Крым"

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что россиянам будет стыдно за присоединение Крыма.

— Владимир Зеленский говорит, что россиянам будет стыдно за оккупацию Крыма. Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст, — написал Климкин в Twitter.