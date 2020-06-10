Отдыхающим в санаториях Крыма потребуются справки об отсутствии CoViD-19 для заселения

В Крыму местным жителям, которые планируют отдохнуть в санаториях региона, необходимо предоставить справку с отрицательным анализом на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Минкурортов республики.

Перечень обязательных документов, помимо стандартных санаторно-курортной карты и страхового полиса, включает справку об отсутствии контакта с вероятным больным CoViD-19 в течение не менее 14 дней до даты отъезда, а также документ, подтверждающий регистрацию в регионе. При этом последнего достаточно для заселения в гостиницу, пансионат или дом отдыха.