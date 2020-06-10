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Отдыхающим в санаториях Крыма потребуются справки об отсутствии CoViD-19 для заселения

Пока мера распространяется на местных жителей, размещение которых возможно уже с 15 июня.

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Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Крыму местным жителям, которые планируют отдохнуть в санаториях региона, необходимо предоставить справку с отрицательным анализом на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Минкурортов республики.

Перечень обязательных документов, помимо стандартных санаторно-курортной карты и страхового полиса, включает справку об отсутствии контакта с вероятным больным CoViD-19 в течение не менее 14 дней до даты отъезда, а также документ, подтверждающий регистрацию в регионе. При этом последнего достаточно для заселения в гостиницу, пансионат или дом отдыха.

Напомним, с 15 июня в Крыму отменяется режим самоизоляции. С этого же дня местные жители могут начинать отдых в санаториях полуострова, которые будут принимать туристов из других регионов только с 1 июля.

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