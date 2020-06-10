В Новой Москве на Незнайку рухнул мост

В Новой Москве мост через реку Незнайку рухнул прямо в водоём. Движение транспорта ограничено, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Госавтоинспекции по столице.
— Сегодня в 18:00 мск в деревне Большое Покровское Новой Москвы, предварительно, произошла просадка опоры моста через реку Незнайку. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы. По данным источника агентства, для транспорта организованы объездные пути.
Несколько дней назад в Красноярском крае из-за проливных дождей обрушились два автомобильных моста. Лайф публиковал фото с места ЧП.