В Новой Москве на Незнайку рухнул мост

В Новой Москве мост через реку Незнайку рухнул прямо в водоём. Движение транспорта ограничено, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Госавтоинспекции по столице.

— Сегодня в 18:00 мск в деревне Большое Покровское Новой Москвы, предварительно, произошла просадка опоры моста через реку Незнайку. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. По данным источника агентства, для транспорта организованы объездные пути.