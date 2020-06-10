На Алтае мужчина ворвался в дом к школьнице и пригрозил убийством за отказ накормить

Житель Республики Алтай ворвался в дом к 13-летней девочке и потребовал накормить его. После отказа он пригрозил убить школьницу, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

О произошедшем полицейским рассказала мама несовершеннолетней. По словам женщины, в момент инцидента она была на работе. В чужой дом 44-летний мужчина проник ради продуктов. Он надеялся, что хозяева ещё спят, но его планам помешали дети.

Подозреваемый потребовал, чтобы старшая из сестёр дала ему поесть, но она отказалась это делать, решив позвонить маме. Девочка не стала отдавать телефон незнакомцу, поэтому он схватил её за горло и пригрозил убить. После этого младшая сестра выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь, а мужчина скрылся, испугавшись соседей.