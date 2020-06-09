Российские истребители за неделю четыре раза поднимались в воздух для перехвата у границ РФ

Российские военные истребители, которые входят в состав дежурных по ПВО сил, за прошлую неделю четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы иностранными летательными аппаратами. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает газета "Красная звезда".

Стоит отметить, что воздушную разведку российской границы проводили 32 самолёта-разведчика, а также четыре беспилотника, принадлежащие другим государствам.

Сообщается, что все полёты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства допущено не было.