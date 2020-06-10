Чуть заранее. Президент Сербии поздравил Владимира Путина с Днём России

Президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех граждан РФ с Днём России, который будет отмечаться 12 июня. Поздравительное письмо опубликовала пресс-служба сербского лидера.

— Вас и братский российский народ сердечно поздравляю с Днём России, народным праздником мира и свободы во славу современного российского государства, — отметил Вучич.

Сербский президент также поблагодарил Россию за поддержку на международной арене и за приглашение на Парад Победы, который состоится 24 июня в Москве.

— Большой честью является участвовать в праздновании Победы над фашизмом. Мы гордимся фактом, что сербский и российский народы во Второй мировой войне были на одной и той же стороне права и правды, нашей задачей является борьба с перекраиванием истории. Нет важнее миссии, чем хранить тяжело добытую свободу, мир и стабильность, — подчеркнул Вучич.

В своём послании он также выразил надежду на скорую встречу с Владимиром Путиным. Сербские СМИ сообщают, что Вучич может посетить Россию 17–18 июня — накануне парламентских выборов в Сербии, которые намечены на 21 июня. После выборов сербский лидер вновь приедет в Москву на Парад Победы 24 июня.