Сенатор предложил пожизненно лишать прав за пьяную езду

Водителей, которые садятся за руль в пьяном виде, нужно лишать прав на всю жизнь, так как лечение алкогольной зависимости зачастую может не дать стопроцентного эффекта. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил сенатор Сергей Леонов.

По словам Леонова, чтобы человек полностью смог отказаться от наркотиков или алкоголя, он должен сам захотеть, а иначе возможны срывы.

При этом нынешние наказания за вождение в пьяном виде сенатор счёл слишком мягкими и предложил их ужесточить.

— Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз, то пожизненно, — добавил Леонов.

Кроме того, сенатор предложил приостанавливать действие прав на то время, пока их владелец проходит лечение от алкоголизма.