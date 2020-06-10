Сенатор предложил пожизненно лишать прав за пьяную езду

Водителей, которые садятся за руль в пьяном виде, нужно лишать прав на всю жизнь, так как лечение алкогольной зависимости зачастую может не дать стопроцентного эффекта. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил сенатор Сергей Леонов.
По словам Леонова, чтобы человек полностью смог отказаться от наркотиков или алкоголя, он должен сам захотеть, а иначе возможны срывы.
При этом нынешние наказания за вождение в пьяном виде сенатор счёл слишком мягкими и предложил их ужесточить.
— Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз, то пожизненно, — добавил Леонов.
Кроме того, сенатор предложил приостанавливать действие прав на то время, пока их владелец проходит лечение от алкоголизма.
Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Кроме алкоголя в его крови нашли и наркотические вещества.