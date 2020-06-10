ВОЗ объяснила низкую смертность от коронавируса в России большим количеством тестов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" то, что в России зафиксирована смертность ниже, чем в других государствах. Однако, как заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, это объясняется тем, что в РФ было сделано большое количество тестов на CoViD-19.

— В России осуществляется много тестов и это тестирование проводится очень и очень быстро. В ситуациях, когда тестируется много людей, можно видеть "относительно низкий уровень смертности", — отметил представитель организации.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что в ближайшее время во многих странах будет пересмотрено то, каким образом учитывалась смертность от коронавируса, и уровень летальных исходов в государствах будет меняться.

— Многие страны вернутся назад и пересмотрят сертификаты смерти. И будут изменения. Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей. Важно принять тот факт, что такое может случиться, но это идёт из-за пересмотра. Так что мы ожидаем увидеть пересмотр смертности от CoViD-19 во многих странах, — подчеркнула она.