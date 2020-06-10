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Елизавета II намерена "скромно" отпраздновать свой день рождения

Торжество пройдёт без массовых гуляний и парада в честь королевы.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Королева Великобритании Елизавета II будет праздновать свой 94-й официальный день рождения в Виндзорском замке в пригороде Лондона лишь краткой церемонией и салютом, хотя сама она выступала даже против последнего. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

В распространённом сообщении отмечается, что традиционно королева Великобритании отмечает два дня рождения в году. Первый — 21 апреля, в этот день она родилась, а второй — во вторую субботу июня. В этот день в Лондоне проходит парад в честь монарха и массовые гуляния. Однако на фоне ситуации с коронавирусом всё пришлось отменить.

Вместо привычных мероприятий состоится лишь закрытая для публики церемония в её замке, которая продлится около 20 минут. Солдаты первого батальона Валлийской гвардии пронесут флаг своего подразделения под сопровождение оркестра, который затем исполнит торжественные композиции. После этого будут даны два салюта. В сообщении подчёркивается, что всё пройдёт при строгом соблюдении правил безопасного поведения.

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