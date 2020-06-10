Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Некоторые клиенты Сбербанка жалуются на то, что финансовая организация списывает единовременные выплаты на детей в счёт погашения долгов. Об этом пишет издание "Банки.ру".

— 5 июня 2020 года я обратилась в отделение Сбербанка уточнить, не перевёл ли Пенсионный фонд единоразовое пособие на моих детей по 10 тыс. руб. <…> Оператор сказала, что деньги пришли на счёт, но она мне их не выдаст. Причиной назвала то, что два года назад я была признана банкротом, — приводит издание одно из сообщений, оставленных на форуме "Народный рейтинг".

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Сбербанка, по факту жалоб клиентов сейчас проводится проверка. В финансовой организации пояснили, что такие случаи не являются системными.

— По каждому из них проводится проверка, и клиентам предоставляется ответ, — рассказали представители банка.

Они также добавили, что существует система идентификации соцвыплат, которые направлены на поддержку граждан в период эпидемии коронавируса. Она обеспечивает правильное исполнение взысканий по судебному производству.