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Специалисты рассказали, что спасает бабочек от смерти во время дождя

Для исследования была использована камера, записывающая видео со скоростью около тысячи кадров в секунду.

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Видео © PNAS

Американским учёным из Корнеллского университета удалось выяснить, каким образом бабочки могут взаимодействовать с крупными каплями дождя. Результаты исследования были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что процесс реакции бабочек на осадки записали на видеокамеру, которой удаётся фиксировать происходящее со скоростью около тысячи кадров в секунду.

Специалисты поняли, что крылья насекомых обладают особой структурой. При падении со скоростью около десяти метров в секунду капля вступает в реакцию с гидрофобным покрытием и разбивается.

Из-за защиты в виде неровной поверхности крыла бабочкам и удаётся избежать травм во время осадков, которые могли бы привести к гибели насекомых.

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