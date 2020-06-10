Специалисты рассказали, что спасает бабочек от смерти во время дождя

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Американским учёным из Корнеллского университета удалось выяснить, каким образом бабочки могут взаимодействовать с крупными каплями дождя. Результаты исследования были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что процесс реакции бабочек на осадки записали на видеокамеру, которой удаётся фиксировать происходящее со скоростью около тысячи кадров в секунду.

Специалисты поняли, что крылья насекомых обладают особой структурой. При падении со скоростью около десяти метров в секунду капля вступает в реакцию с гидрофобным покрытием и разбивается.