В Краснодаре владельцы элитных иномарок устроили конфликт со стрельбой — видео

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В Краснодаре во дворе одного из жилых комплексов произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из участников применил оружие. Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях.

На кадрах слышны громкие мужские и женские крики, а также звук выстрела. По словам очевидцев, перепалка возникла между водителями автомобилей Toyota и Land Rover, а также ещё одним человеком, против которого и применялось оружие. После конфликта он ушёл, держась за голову, а владельцы иномарок уехали.

По данным регионального УВД, с места происшествия были изъяты гильзы, предварительно, от неустановленного травматического оружия. В настоящее время сотрудники полиции выясняют личности всех участников конфликта, разыскиваются их транспортные средства.