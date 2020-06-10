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Съёмки фильмов в Голливуде возобновят 12 июня

Помимо этого возобновится работа аквапарков, кемпингов и других организаций.

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Фото © Pixabay

После вынужденной остановки из-за распространения коронавируса ведущие киностудии Голливуда смогут возобновить работу. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Мы пересмотрели своё прошлое распоряжение и внесли в него изменения, которые позволят возобновить работу дополнительным частным предприятиям, — заявила в эфире телеканала директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер.

Она пояснила, что с 12 июня смогут возобновить работу аквапарки, кемпинги, бассейны, гостиницы, а также компании, занимающиеся кино- и телепроизводством. Это будет сделано с соблюдением правил безопасного поведения и санитарной дистанции, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости.

Съёмки в главной кинокузнице США были заморожены с 14 марта.

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