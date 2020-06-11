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Россиянам рассказали, какую температуру выставлять на кондиционерах в жаркую погоду

Специалисты советуют меньше курить в знойное время.

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Сотрудники МЧС России советуют гражданам выставлять на кондиционерах температуру не меньше 23 градусов в жаркие дни, а также больше пить жидкости. Об этом говорится в рекомендациях МЧС РФ, передаёт ТАСС.

Следует выставлять на кондиционерах температуру не менее 23–25 градусов, не находиться в помещениях с кондиционерами во влажной одежде, — сказано в рекомендациях.

Кроме того, спасатели отмечают, что в период, когда на улице достаточно жарко, необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в день. Это могут быть чай, минеральная вода без газа, подсоленная вода, а также прохладительные напитки. Однако в МЧС подчёркивают, что не стоит употреблять очень холодные жидкости.

В рекомендациях также говорится, что в жаркий период лучше находиться в помещениях, ежедневно проводить в доме влажную уборку, а также наглухо закрывать двери. Кроме того, специалисты советуют в этот период меньше курить.

В МЧС добавили, что спастись от жары также помогут влажные обтирания или прохладный душ, но температура воды должна быть не ниже 30 градусов.

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