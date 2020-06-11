Риэлторы готовятся к подорожанию квартир в новостройках на 10-20%

До конца текущего года в России стоимость квартир в новостройках может вырасти на 10-20% из-за увеличения спроса при отсутствии большого числа новых предложений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.

– В первые недели карантина спрос на квартиры в новостройках у многих девелоперов сократился на 70%. Снижение ипотечных ставок позволило поддержать его и начать быстро восстанавливать рынок недвижимости, – говорится в публикации.

Помимо снижения ставок по ипотечным кредитам, на рост цен также влияет и подорожание стройматериалов и сокращение числа выгодных предложений от застройщиков и отмена скидок. Также подстёгивает ситуацию замедление выхода на рынок новых проектов первичного жилья. В свою очередь вторичный рынок жилья напротив, может немного сбавить по ходу года, поскольку в этом сегменте наблюдается рост не спроса, а предложения. Падение по итогам 2020 может составить 10%.