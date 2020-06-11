Куркума, пихта и пиявки. В Госдуме предложили необычные способы профилактики коронавируса

Авторы документа опирались на опыт разных стран мира.

Депутаты Госдумы подготовили рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, в частности, с использованием альтернативной медицины. Так, в список попали такие средства, как куркума, кориандр, пихта и ряд других. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что документ планируется передать в Минздрав.

— Как показал опыт других стран, Китай, Индия, Корея, Япония — они широко применяют методы традиционной народной медицины в борьбе с ковидом… Этот опыт нам очень важен для профилактики, реабилитации, лечения лёгких форм CoViD-19, — отметил первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Сложность, по его словам, заключается в том, что статья "Народная медицина" в "Основах охраны здоровья" не вмещает в себя применения лекарственных средств природного происхождения, зарегистрированных в установленном порядке. При этом авторы документа уверены, что неспецифическая профилактика заболеваний и укрепление иммунитета должны стать частью ЗОЖ.