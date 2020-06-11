Врач рассказала, как можно бороться с поседением

Ранняя седина у людей связана прежде всего с большим количеством стрессов, однако бороться с ней, выдёргивая побелевшие волоски, бессмысленно. Врач-трихолог Ольга Кохас в интервью радио Sputnik предложила попробовать более научный метод.

— Многие действительно выдирают седые волосы в надежде, что новые не появятся. Это, конечно, не так. Если процесс поседения пошёл, то он будет постепенным — либо достаточно агрессивным при стрессовых ситуациях. Стресс влияет на спазм сосудов, из-за которого нарушается кровообращение и клетки перестают правильно функционировать, — отметила специалист.

Кохас также добавила, что наиболее подверженные стрессу люди имеют симптом раннего поседения волос. Она подчёркивает, что избавиться от седины можно с помощью краски для волос, однако это даст только внешний эффект.

Однако, как рассказала врач, есть средства, которые могут приостановить или хотя бы замедлить процесс поседения. Кохас предупреждает, что они не универсальные и действуют только в определённых случаях.

— На фоне нехватки железа снижается количество меди в организме. Медь способствует работе клеток по выработке пигментов. Можно провести профилактику поседения волос, если использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди, — заметила врач.