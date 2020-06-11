Порошенко подзабыл украинский язык в кабинете генпрокурора Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, которого накануне принудительно привели на допрос в Генпрокуратуру страны, смог прорваться в кабинет главы ведомства Ирины Венедиктовой. В ходе словесной перепалки он подзабыл украинский язык и начал изъясняться на русском. Видеозапись была опубликована на YouTube.

На записи слышно, как бывший украинский президент пытается выяснить у Венедиктовой, на каком основании здание Генпрокуратуры страны является режимным объектом, однако, не найдя нужных слов на украинском языке, он задаёт вопрос по-русски и на повышенных тонах. Слышны также слова кого-то из окружения Венедиктовой с просьбой прекратить видеосъёмку, однако на обращение никто не реагирует.

Генпрокурор в свою очередь пытается отбиться от нападок экс-главы государства и его спутников — депутатов от партии "Европейская солидарность" — и обвиняет их в оказании давления.