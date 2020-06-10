На Украине иностранным семьям передали младенцев, одетых в вышиванки

Шесть супружеских пар из Аргентины и Испании смогли забрать своих новорождённых детей, которые появились на свет от суррогатных матерей на Украине. Об этом сообщает портал hromadske.ua.

Торжественная церемония передачи младенцев прошла в киевском отеле "Венеция", при этом малышей одели в национальные вышиванки.

Фото © Макс Левін / hromadske.ua 1 / 3

Как рассказала мать одного из младенцев, они с мужем пытались девять лет завести ребёнка. Но у них это не получалось, врачи оказались бессильны. Поэтому они решили обратиться к суррогатному материнству.

Также сообщается, что у супружеских пар возникли проблемы с приездом в Киев из-за закрытия государственных границ в связи с пандемией коронавируса. Однако благодаря приложенным усилиям пары всё-таки прибыли на Украину. Они прошли обязательную 12-дневную обсервацию и сдали тест на коронавирус, у всех он оказался отрицательным.