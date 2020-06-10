Маск прокомментировал слова Рогозина о бесценной помощи РФ по доставке американских астронавтов к МКС

Глава компании SpaceX Илон Маск прокомментировал колонку главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. Соответствующее сообщение американский предприниматель опубликовал в "Твиттере" в комментариях к посту журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера.

Журналист опубликовал на своей странице полный перевод слов Рогозина, где руководитель "Роскосмоса" назвал российскую помощь по доставке американских астронавтов к МКС бесценной и сравнил её с картинами художников эпохи Возрождения.

— Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный "Роскосмосом" американцам шанс сохранить полётную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен, — утверждает Рогозин.

Илон Маск не остался в стороне от публикации и также высказался по этому поводу.

— Неплохой отрывок, — написал американский бизнесмен.

Он также добавил, что разработки советских и российских инженеров послужили одной из причин того, почему разработчики двигателей Raptor компании SpaceX отказались от водородного топлива в пользу смеси метана и жидкого кислорода.