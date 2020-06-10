Военные США дважды оконфузились перед российским конвоем в Сирии – видео

#Syria. Rally in the east of Syria. The Russian military column breaks through the American barrier. #RojavaFuryRoad pic.twitter.com/qylQOfNeUi — Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 8, 2020

За последние несколько дней на территории Сирийской Арабской Республики произошло сразу два происшествия, с разных сторон которого принимали участие солдаты армии США, а также бойцы военного патруля РФ на бронемашинах. Для оппонентов россиян встречи стали неловкими конфузами.

На первой видеозаписи, сделанной в восточной части Сирии российский патруль едет по дороге, которая спереди перегорожена машинами американских войск. И военным РФ без каких-либо проблем удаётся преодолеть препятствие и продолжить движение, хотя судя по кадрам, один из бронемобилей США пытается пойти в "лобовую атаку".

Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy. Why the Americans so unlucky the last week. Let's make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF — Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 10, 2020

Спустя несколько дней сстоялась ещё одна встреча. Судя по кадрам, российская колонна ожидала возможности продолжить движение по дороге, когда её догнала американская. Ведущий автомобиль попытался объехать россиян по обочине, однако техника не справилась с бездорожьем. Из под капота пошёл пар, манёвр был сорван, а военные РФ поехали дальше.