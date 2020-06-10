Украинский депутат официально попросил Зеленского "взорвать" Москву и Будапешт

Украинский депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Тарас Билан написал обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил "защититься от нападения Венгрии и России" и взорвать в городах указанных стран ядерные бомбы. Своё обращение народный избранник опубликовал также и в "Фейсбуке".

Таким образом депутат Тернопольского городского совета отреагировал на сообщения о том, что власти собираются провести административно-территориальную реформу, после которой в Закарпатской области может появиться "венгерский" район с центром в городе Берегово.

— Сегодня — Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России — так последняя открыто готовится к вооружённому нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей, — уверен Билан.

По его словам, чтобы всего этого не допустить, президенту Украины следует поручить операторам всех АЭС страны создать "100–150" атомных зарядов и так называемых грязных бомб. Боеголовки установить на отечественные ракеты "Нептун" и нацелить их на земли Венгрии и России.

Одновременно с этим он предлагает набрать 50–100 добровольцев и сформировать из них диверсионные группы, которые проникли бы в указанные государства, затем передать им "грязные бомбы" и дать команду на приведение их в боевую готовность возле военных объектов в Будапеште, Санкт-Петербурге и Москве.