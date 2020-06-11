Экс-полицейского, участвовавшего в задержании Джорджа Флойда, выпустили под залог

Бывший сотрудник полиции города Миннеаполис (штат Миннесота) Томас Лейн, которого обвиняют в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, отпустили на свободу под залог. Об этом пишет издание Star Tribune.

Лейн находился в тюрьме округа Хеннепин (штат Миннесота). Ему предъявлено обвинение в преступной халатности, пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. Такие же обвинения предъявлены двум другим экс-полицейским, которые участвовали в задержании афроамериканца. Суд установил для Лейна залог в размере 750 тысяч долларов.

Адвокат бывшего полицейского заявила, что на момент задержания Флойда Томас Лейн работал в полиции всего четыре дня. По словам защитника, он пытался оказать первую медицинскую помощь мужчине, делал искусственное дыхание.