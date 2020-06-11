Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Экс-полицейского, участвовавшего в задержании Джорджа Флойда, выпустили под залог

Как сообщила адвокат правоохранителя, до момента задержания афроамериканца он работал всего четыре дня.

161

Фото © ТАСС / Zuma

Бывший сотрудник полиции города Миннеаполис (штат Миннесота) Томас Лейн, которого обвиняют в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, отпустили на свободу под залог. Об этом пишет издание Star Tribune.

Лейн находился в тюрьме округа Хеннепин (штат Миннесота). Ему предъявлено обвинение в преступной халатности, пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. Такие же обвинения предъявлены двум другим экс-полицейским, которые участвовали в задержании афроамериканца. Суд установил для Лейна залог в размере 750 тысяч долларов.

Адвокат бывшего полицейского заявила, что на момент задержания Флойда Томас Лейн работал в полиции всего четыре дня. По словам защитника, он пытался оказать первую медицинскую помощь мужчине, делал искусственное дыхание.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда вызвала сильный резонанс в американском обществе. Смерть мужчины спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за её пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародёрства. Власти Хьюстона объявили 9 июня Днём Джорджа Флойда. Похороны погибшего прошли в узком семейном кругу.

Выбор редакции

Loading...