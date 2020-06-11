На Дальний Восток направлено 29 тысяч защитных костюмов для врачей

На Дальний Восток для медиков, которые работают с пациентами, у которых диагностирован коронавирус было доставлено 108 тысяч специальных очков. В регион также направлена ещё одна партия защитных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

– Ещё 98 тысяч защитных очков и дополнительная партия из 29 тысяч защитных костюмов для работы с пациентами с коронавирусом, прибудет до конца следующей недели, – говорится в сообщении.

Отмечается, что защитные средства были распределены по регионам в соответствии с текущей обстановкой с распространением коронавирусной инфекции. В общей сложности было закуплено 289 тысяч. защитных комбинезонов, 206 тысяч очков, 408 тысяч респираторов, 200 тысяч пар медицинских перчаток. Также была оказана прямая финансовая помощь Бурятии, Забайкальскому краю, Камчатке, Еврейской автономной и Магаданской областям.