В Бразилии девушка не знала, что беременна пока не родила

Жительница бразильского города Касерис, штат Мату-Гросу, рассказала, что не знала о своей беременности до того момента пока не начались роды. Удивительную историю девушки опубликовало издание Unilad.

Сообщается, что 20-летняя студентка Айми Алмейда рассталась с парнем и она находилась в депрессии. Девушка перестала заниматься в спортзале, ела бургеры и лапшу быстрого приготовления, и очень скоро сильно прибавила в весе. Тогда она еще не знала о своей беременности, девушка думала, что живот растёт из-за её питания.

Спустя несколько месяцев она обратилась к доктору, потому что плохо себя чувствовала и повысилось давление. Однако врач решил, что это связано с эмоциональными переживаниями девушки. После этого Айми ещё раз наведалась в больницу из-за отекающих ног, но и в этот раз врач подумал, что у неё могут быть проблемы с почками.

В последний учебный день девушка почувствовала сильную боль, но решила не обращать на неё внимание. Она зашла в гости к подруге, но боль становилась ощутимее, поэтому Айми вернулась домой. Она пошла в душ и из-за боли не могла даже дойти до спальни и попросить помощи по телефону.

Выяснилось, что причиной боли стали родовые схватки, но девушка догадалась об этом, лишь когда сама увидела головку своего ребёнка.

— У меня не было времени удивляться. Мне даже не пришло в голову вызвать скорую. Я думала только о том, чтобы с ребёнком всё было в порядке, — рассказала Айми.