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Силовики в Приморье накрыли дачную нарколабораторию

Против организаторов возбуждено уголовное дело.

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Фото © Сергей Савостьянов/ТАСС

В Приморье была пресечена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотикв, которая располагалась на одной из дач в городе Артёме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.

Отмечается, что во время осмотра помещений были обнаружены готовые к реализации сильнодействующие наркотики, а также большое количество химического оборудования для их производства и средства защиты дыхательных путей. В общей сложности было изъято порядка 10 литров реагентов для синтеза наркотических средств.

В отношении двух жителей Приморского края, которые арендовали дачу и организовали там производство были возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ ликвидировала мастерскую по изготовлению оружия в Хабаровском крае

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