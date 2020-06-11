Силовики в Приморье накрыли дачную нарколабораторию

В Приморье была пресечена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотикв, которая располагалась на одной из дач в городе Артёме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.

Отмечается, что во время осмотра помещений были обнаружены готовые к реализации сильнодействующие наркотики, а также большое количество химического оборудования для их производства и средства защиты дыхательных путей. В общей сложности было изъято порядка 10 литров реагентов для синтеза наркотических средств.

В отношении двух жителей Приморского края, которые арендовали дачу и организовали там производство были возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.