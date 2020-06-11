Посещаемость московских ТЦ в первую неделю июня выросла втрое

После смягчения большинства правил безопасного поведения в Москве посещаемость столичных торговых центров с 1 по 7 июня выросла в три раза относительно показателей прошлой недели. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование IT-компании "Эвотор".

— Трафик в торговых центрах после смягчения вырос до 44% от среднего докризисного уровня. Это в три раза больше, чем неделей ранее (25–31 мая), когда торговые центры получили всего 14% посетителей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего посетителей в ТЦ наблюдалось в субботу, 6 июня, — 48% от обычных показателей. Хуже всего дела обстояли с 30 марта по 10 мая — 9%. В регионах спустя неделю после возобновления работы лидером по росту стала Уфа — в два раза, а также Оренбург — 68%, Иркутск — 66%.

Специалисты подчёркивают, что трафик в ТЦ в ближайший месяц может превысить средние сезонные показатели на фоне отложенного спроса, если ситуация с коронавирусом стабилизируется. Однако восстановление показателей по выручке может наступить лишь в конце года или позже.