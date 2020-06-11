Калифорнийские парки Disney планирует открыть с 17 июля

Американская компания The Walt Disney Company сообщила, что надеется на разрешение властей частично возобновить работу её парков развлечений в штате Калифорния с 17 июля. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте компании.
Сообщается, что речь идёт о парках Disneyland и Disney California Adventure Park, которые находятся в городе Анахайм. Они были закрыты в марте в связи с пандемией коронавируса.
Представители компании заявляют, что первое время в парки будут пускать ограниченное число людей.
В конце мая власти одобрили план компании, который предусматривает частичное возобновление 11 июля работы парка развлечений Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида).
Ранее The Walt Disney Company сообщала, что её чистая прибыль во втором квартале этого года упала на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений за первый квартал текущего года представители компании оценили почти в миллиард долларов.