Калифорнийские парки Disney планирует открыть с 17 июля

Американская компания The Walt Disney Company сообщила, что надеется на разрешение властей частично возобновить работу её парков развлечений в штате Калифорния с 17 июля. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте компании.

Сообщается, что речь идёт о парках Disneyland и Disney California Adventure Park, которые находятся в городе Анахайм. Они были закрыты в марте в связи с пандемией коронавируса.

Представители компании заявляют, что первое время в парки будут пускать ограниченное число людей.

В конце мая власти одобрили план компании, который предусматривает частичное возобновление 11 июля работы парка развлечений Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида).