Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Калифорнийские парки Disney планирует открыть с 17 июля

Ранее одобрили частичное возобновление 11 июля работы парка развлечений Disney World Resort во Флориде.

37
Post cover

Фото © Pixabay

Американская компания The Walt Disney Company сообщила, что надеется на разрешение властей частично возобновить работу её парков развлечений в штате Калифорния с 17 июля. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте компании.

Сообщается, что речь идёт о парках Disneyland и Disney California Adventure Park, которые находятся в городе Анахайм. Они были закрыты в марте в связи с пандемией коронавируса.

Представители компании заявляют, что первое время в парки будут пускать ограниченное число людей.

В конце мая власти одобрили план компании, который предусматривает частичное возобновление 11 июля работы парка развлечений Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида).

Ранее The Walt Disney Company сообщала, что её чистая прибыль во втором квартале этого года упала на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений за первый квартал текущего года представители компании оценили почти в миллиард долларов.

Выбор редакции

Loading...