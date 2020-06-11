В Хабаровске вынесли приговоры шестерым сторонникам ИГИЛ

В Хабаровском крае 1-й Восточный окружной военный суд огласил приговор по делу последнего из шестерых участников террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

— Была вскрыта и пресечена деятельность шести граждан одной из стран Центральной Азии, проживавших на территории г. Хабаровска ... принимавших участие в деятельности международной террористической организации, — приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что осуждённые склоняли своих соотечественников, а также гражданина РФ к участию в боевых действиях в Сирии на стороне ИГИЛ, один из них добровольно присягнул на верность организации и намеревался покинуть Россию.

Трое были осуждены ещё в сентябре 2019 года по статье "Несообщение о преступлении", им были назначены штрафы от 15 до 30 тысяч рублей и депортация с последующим запретом на въезд в Россию на 35 лет. Ещё двое были приговорены к четырём и восьми годам заключения с отбыванием части срока в тюрьме и исправительной колонии строгого режима. Последний был приговорён к 11 годам.

Ранее Лайф писал, что силовики Ирака сообщили об убийстве одного из главарей ИГИЛ.