Лето, дождик, гроза. Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и град. Температура днём в столице поднимется до 30—32 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на пятницу она опустится до плюс 17 градусов. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3—8 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В связи с усилением ветра, грозой и градом в Москве в четверг объявлен жёлтый уровень опасности.