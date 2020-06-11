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Лето, дождик, гроза. Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Температура днём поднимется до 32 градусов тепла.

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В Москве в четверг ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и град. Температура днём в столице поднимется до 30—32 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на пятницу она опустится до плюс 17 градусов. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3—8 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В связи с усилением ветра, грозой и градом в Москве в четверг объявлен жёлтый уровень опасности.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 27—32 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до 15 градусов выше нуля.

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