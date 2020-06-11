В Калифорнии лесные пожары добрались до элитного района Лос-Анджелеса — видео

В крупнейшем городе Калифорнии Лос-Анджелесе лесные пожары охватили больше ста тысяч квадратных метров. От огненной стихии пострадал один из так называемых звёздных районов — холмы Бель-Эйр. С огнём боролись сотни пожарных, им помогала авиация.

Общими усилиями огнеборцам удалось обезопасить жилые дома, эвакуация жителей не проводилась, однако тушение возгорания всё ещё продолжается. По данным властей, большая часть пожаров была вызвана засухой и сильным ветром, однако в одном из микрорайонов подозревают поджог фейерверком.

По данным местных журналистов, наиболее сложная обстановка сложилась на бульваре Sepulved, который заканчивается у подножия Голливудских холмов. Там пожарным приходится строить "линии сдерживания", воздух в жилой зоне сильно задымлён.