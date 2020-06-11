Forbes назвал новейшую российскую подлодку "субмариной десятилетия"

Журналисты американского Forbes назвали "субмариной десятилетия" российскую подлодку проекта 09851 "Хабаровск", которая после запуска изменит характер подводной войны благодаря "гигантской самоходной ядерной торпеде "Посейдон". Такие оценки российскому вооружению даются в материале издания.

— Если не произойдут изменения в российских планах, "Хабаровск", вероятно, будет новым центром западной противолодочной борьбы в течение следующего десятилетия, в частности ВМС США и Королевского флота, — говорится в публикации.

Журналисты уделили особое внимание именно вооружению подводной лодки – ядерным беспилотным аппаратам "Посейдон", которые по их мнению, с низкой вероятностью могут быть поражены американскими торпедами Mk 48 Advanced Capability или британскими Spearfish. Из-за большей глубины плавания и маневренности российское оружие находится вне их досягаемости.

При этом потенциал, которым обладает "Посейдон" по их мнению, несёт угрозу для прибрежных городов США, например Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. Именно поэтому он с большой степенью вероятности будет одним из главных объектов анализа у западных военных специалистов.