Счётная палата проверит расходование средств на борьбу с коронавирусом

Счётная палата России проверит расходование средств на борьбу с коронавирусом во всех регионах России до конца 2020 года. По словам главы ведомства Алексея Кудрина, уже сейчас ведётся мониторинг мер, которые принимаются на федеральном и региональном уровне.

— Полученные данные используем, когда будем проверять эффективность потраченных средств, выделенных государством на борьбу с пандемией, — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, Госдума также поручила СП провести проверку выплаты надбавок всем медикам, работающим с пациентами, у которых был выявлен коронавирус. Она начнётся в ближайшие дни.

Кудрин отмечает, что в ходе проверки будет оценён уровень госгарантий для финансирования программ с учётом потребностей регионов. В конце года будет проведён анализ выдачи помощи малому бизнесу, системообразующим предприятиям, а также применения мер отсрочек и налоговых каникул.