Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 115 тысяч

С начала пандемии московские врачи вылечили более 115 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769 человек, — уточнила заместитель столичного мэра.
Выздоровевшим пациентам провели повторные тесты на CoViD-19, а также предложили стать донорами плазмы.
В Москве с 9 июня был снят режим самоизоляции и пропускной режим, теперь жители столицы могут свободно перемещаться по городу. Решение было принято на фоне улучшения обстановки с коронавирусом. Ранее в городе выявили самое низкое за два месяца число новых случаев CoViD-19.