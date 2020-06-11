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Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 115 тысяч

Вылечившимся пациентам провели повторные тесты на CoViD-19, а также предложили стать донорами плазмы.

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Фото © Pixabay

С начала пандемии московские врачи вылечили более 115 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769 человек, — уточнила заместитель столичного мэра.

Выздоровевшим пациентам провели повторные тесты на CoViD-19, а также предложили стать донорами плазмы.

В Москве с 9 июня был снят режим самоизоляции и пропускной режим, теперь жители столицы могут свободно перемещаться по городу. Решение было принято на фоне улучшения обстановки с коронавирусом. Ранее в городе выявили самое низкое за два месяца число новых случаев CoViD-19.

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