Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 115 тысяч

С начала пандемии московские врачи вылечили более 115 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115 769 человек, — уточнила заместитель столичного мэра.

Выздоровевшим пациентам провели повторные тесты на CoViD-19, а также предложили стать донорами плазмы.