ФСБ накрыла подпольных оружейников из 15 регионов — видео

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ФСБ выявила деятельность подпольных оружейников в 15 регионах России. Всего обнаружено девять мастерских, изъято 166 единиц огнестрельного оружия, задержано 28 человек.

Это жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Бурятии, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краёв, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области. По данным спецслужбы, они причастны "к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов".